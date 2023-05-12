Рианчо: «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Даже если «Спартак» не попадет в тройку призеров по итогам чемпионата, Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. Он хорошо себя зарекомендовал в первый год работы. «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля. Он добудет чемпионство. Испанская тренерская школа — одна из сильнейших в мире. Красно-белым будет трудно найти достойную замену Абаскалю с таким же менталитетом победителя», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент московская команда под руководством испанского специалиста занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 1 очко идущему третьим «Ростову» и 2 очка — ЦСКА, расположившемуся на второй позиции.