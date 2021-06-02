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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Баху

13:55
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Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к датскому защитнику «Славии» Александеру Баху.

«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Metaratings сообщал об интересу к 23-летнему защитнику со стороны московского клуба.

(Владимир Пушкарев)

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