В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Баху
13:55
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к датскому защитнику «Славии» Александеру Баху.
«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее Metaratings сообщал об интересу к 23-летнему защитнику со стороны московского клуба.
(Владимир Пушкарев)
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю