В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Баху

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к датскому защитнику «Славии» Александеру Баху.

«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Metaratings сообщал об интересу к 23-летнему защитнику со стороны московского клуба.

(Владимир Пушкарев)