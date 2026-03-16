«Палмейрас» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферам Вендела и Нино

«Палмейрас» продвигается в переговорах о подписании полузащитника «Зенита» Вендела и защитника Нино, сообщает издание Bolavip.

По информации источника, бразильская сторона предлагает за двух игроков финансовую компенсацию и своего футболиста. Имя игрока, который может стать частью сделки, не называется. Нино и Вендел могут присоединиться к новой команде во второй половине 2026 года, после открытия трансферного окна.

В сезоне-2025/26 Нино провел за «Зенит» 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость 28-летнего защитника, по данным Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Вендел сыграл за команду в сезоне-2025/2026 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Соглашение 28-летнего хавбека рассчитано до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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