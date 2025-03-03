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3 марта 2025, 21:54

РФС утвердил состав комитета по этике

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комитета по этике организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав комитета по этике вошли:

Андрей Стукалов — председатель;

Игорь Фатов — заместитель председателя;

Виталий Назаров — член комитета;

Дарья Короткова — член комитета;

Константин Ларионов — член комитета;

Александр Кикнадзе — член комитета;

Алексей Дарков - член комитета;

Павел Новиков - член комитета;

Алексей Ершов - член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.

Источник: РФС
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