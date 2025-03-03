РФС утвердил состав комитета по этике
Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комитета по этике организации.
Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.
В состав комитета по этике вошли:
Андрей Стукалов — председатель;
Игорь Фатов — заместитель председателя;
Виталий Назаров — член комитета;
Дарья Короткова — член комитета;
Константин Ларионов — член комитета;
Александр Кикнадзе — член комитета;
Алексей Дарков - член комитета;
Павел Новиков - член комитета;
Алексей Ершов - член комитета.
В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.
Источник: РФС
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