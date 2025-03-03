РФС объявил состав комиссии по работе с агентами
Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комиссии по работе с футбольными агентами организации.
Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.
В состав комиссии по работе с футбольными агентами вошли:
Роман Дьяков — председатель;
Ани Геворгян — заместитель председателя;
Максим Ногтиков — член комитета;
Юрий Кузнецов — член комитета;
Артур Чохели — член комитета;
Елена Тарасова — член комитета.
В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.
Источник: РФС
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