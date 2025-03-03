РФС объявил состав комиссии по работе с агентами

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комиссии по работе с футбольными агентами организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав комиссии по работе с футбольными агентами вошли:

Роман Дьяков — председатель;

Ани Геворгян — заместитель председателя;

Максим Ногтиков — член комитета;

Юрий Кузнецов — член комитета;

Артур Чохели — член комитета;

Елена Тарасова — член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.