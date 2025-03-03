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3 марта 2025, 22:24

РФС объявил состав комиссии по работе с агентами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комиссии по работе с футбольными агентами организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав комиссии по работе с футбольными агентами вошли:

Роман Дьяков — председатель;

Ани Геворгян — заместитель председателя;

Максим Ногтиков — член комитета;

Юрий Кузнецов — член комитета;

Артур Чохели — член комитета;

Елена Тарасова — член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.

Источник: РФС
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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