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Маклаков считает, что «Спартак» должен быть чемпионом России в каждом сезоне

Сергей Ярошенко

Заслуженный артист РФ Алексей Маклаков прокомментировал игру «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Матч с «Оренбургом» был хорошим, для первой игры после межсезонья великолепно. Я ощущаю каждый сезон, что «Спартак» может стать чемпионом, должен быть чемпионом всегда, иначе зачем болеть за наш любимый «Спартак»? В матче с «Оренбургом» очень порадовал восьмой номер Маркиньос, великолепная игра. Если смотреть по всему сезону, мне очень нравится Эсекьель Барко, это настоящий работяга, одно удовольствие за ним наблюдать. Еще бы выделил Манфреда Угальде, из россиян — Наиля Умярова, замечательно он играет в этом году. Не знаю, почему не играл Данил Пруцев, хороший парень и замечательный игрок», — цитирует артиста ТАСС.

2 марта «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в матче 19-го тура РПЛ.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 40 очками, отставая от лидера чемпионата «Зенита» (40 очков) по дополнительным показателям.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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