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РФС условно отстранил и оштрафовал президента «Урала» на 150 тысяч за оскорбления арбитра

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тысяч рублей за оскорбления арбитра Игоря Панина, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 15 апреля комитет по этике наказал Иванова условным отстранением от футбольной деятельности до конца сезона, а также оштрафовал на 150 тысяч рублей. Максимальный штраф по данной статье — 250 тысяч.

В конце матча ЦСКА — «Урал» (2:2) главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

После игры Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал судей козлами. В результате ошибок в этой встрече арбитр Панин был отстранен от работы до конца сезона.

«Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-uslovno-otstranil-i-oshtrafoval-prezidenta-urala-na-150-ty-syach-za-oskorbleniya-arbitra/
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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