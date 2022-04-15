Лука Каттани: «Мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об отъезде иностранных игроков из России.
«Да, это ситуация возникала не по нашей вине. Теперь мы живем вот в таких условиях. Я думаю, что нужно подойти к этому максимально прагматично. Я сразу поговорил с нашими легионерами, поговорил откровенно. На самом деле объяснить ситуацию оказалось не так уж и сложно. Именно иностранные игроки первыми поняли, что мы находимся в безопасном месте, живем в замечательном городе. У Москвы много плюсов, не только по сравнению с другими российскими городами, но и с мировыми столицами. Это особое место. Но все равно проблемы были. Некоторые игроки решили из лиги уйти. У нас была пара ситуаций. Ладно, не пара, полторы. Во втором случае все не настолько серьезно. Но это касается не только «Спартака», но и других команд. Возможно, в других командах таких ситуаций будет больше. Наша задача — быть готовыми, чтобы такие проблемы решать, максимально оптимальным способом. Да, мы потеряли Айртона и Ларссона. И да, это не очень хорошо для команды, но мы пытаемся демонстрировать, что клуб все равно может играть и в таких обстоятельствах, несмотря на уход некоторых игроков», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.
Также спортивный директор московского клуба ответил на вопрос о том, есть ли на него давление со стороны Италии.
«На меня никакого давления не оказывается. Только родители звонят и спрашивают, как тут дела и могут ли возникнуть какие-то проблемы. Честно говоря, мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России. По сравнению с другими людьми, я в меньшей степени смотрю новости. Я в основном интересуюсь новостями про «Спартак», а не тем, что происходит за рубежом. Никто не требует, чтобы я уехал из страны. Здесь со мной обходятся по-доброму, очень хорошо. Кстати, я был приятно удивлен таким отношением. Русские очень хорошо ко всем относятся, не только ко мне», — сказал он.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0