Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:20

Лука Каттани: «Мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России»

Спортивный директор «Спартака» заявил, что не думал об отъезде из России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об отъезде иностранных игроков из России.

«Да, это ситуация возникала не по нашей вине. Теперь мы живем вот в таких условиях. Я думаю, что нужно подойти к этому максимально прагматично. Я сразу поговорил с нашими легионерами, поговорил откровенно. На самом деле объяснить ситуацию оказалось не так уж и сложно. Именно иностранные игроки первыми поняли, что мы находимся в безопасном месте, живем в замечательном городе. У Москвы много плюсов, не только по сравнению с другими российскими городами, но и с мировыми столицами. Это особое место. Но все равно проблемы были. Некоторые игроки решили из лиги уйти. У нас была пара ситуаций. Ладно, не пара, полторы. Во втором случае все не настолько серьезно. Но это касается не только «Спартака», но и других команд. Возможно, в других командах таких ситуаций будет больше. Наша задача — быть готовыми, чтобы такие проблемы решать, максимально оптимальным способом. Да, мы потеряли Айртона и Ларссона. И да, это не очень хорошо для команды, но мы пытаемся демонстрировать, что клуб все равно может играть и в таких обстоятельствах, несмотря на уход некоторых игроков», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

Также спортивный директор московского клуба ответил на вопрос о том, есть ли на него давление со стороны Италии.

«На меня никакого давления не оказывается. Только родители звонят и спрашивают, как тут дела и могут ли возникнуть какие-то проблемы. Честно говоря, мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России. По сравнению с другими людьми, я в меньшей степени смотрю новости. Я в основном интересуюсь новостями про «Спартак», а не тем, что происходит за рубежом. Никто не требует, чтобы я уехал из страны. Здесь со мной обходятся по-доброму, очень хорошо. Кстати, я был приятно удивлен таким отношением. Русские очень хорошо ко всем относятся, не только ко мне», — сказал он.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
Два русских вратаря тащат «Нью-Йорк Рейнджерс» к успеху. Как Шестеркин и Георгиев смогли не превратить конкуренцию в войну
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
«Спартак» — «Рубин»: прогноз Юрия Гаврилова на матч РПЛ 16 апреля
«Судье не пристало носить с собой старые обиды. Не бывало случая, чтобы я не пожимал тренеру руку». Ирматов о Мешкове, который не пожал руку Слуцкому
Знаменитый судья из Узбекистана Ирматов объяснил, почему отказался от предложения возглавить российский судейский корпус
Мостовой: «Стыдно не выиграть у такого «Рубина». Не пойму, если «Спартак» проиграет»
Лещенко: «Динамо» будет бороться за второе место. «Зенит» крепче по составу»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Спартака» Оганесяну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС условно отстранил и оштрафовал президента «Урала» на 150 тысяч за оскорбления арбитра

Гаврилов считает, что уход легионеров «Спартака» повлияет на клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости