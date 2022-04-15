Лука Каттани: «Мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об отъезде иностранных игроков из России.

«Да, это ситуация возникала не по нашей вине. Теперь мы живем вот в таких условиях. Я думаю, что нужно подойти к этому максимально прагматично. Я сразу поговорил с нашими легионерами, поговорил откровенно. На самом деле объяснить ситуацию оказалось не так уж и сложно. Именно иностранные игроки первыми поняли, что мы находимся в безопасном месте, живем в замечательном городе. У Москвы много плюсов, не только по сравнению с другими российскими городами, но и с мировыми столицами. Это особое место. Но все равно проблемы были. Некоторые игроки решили из лиги уйти. У нас была пара ситуаций. Ладно, не пара, полторы. Во втором случае все не настолько серьезно. Но это касается не только «Спартака», но и других команд. Возможно, в других командах таких ситуаций будет больше. Наша задача — быть готовыми, чтобы такие проблемы решать, максимально оптимальным способом. Да, мы потеряли Айртона и Ларссона. И да, это не очень хорошо для команды, но мы пытаемся демонстрировать, что клуб все равно может играть и в таких обстоятельствах, несмотря на уход некоторых игроков», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

Также спортивный директор московского клуба ответил на вопрос о том, есть ли на него давление со стороны Италии.

«На меня никакого давления не оказывается. Только родители звонят и спрашивают, как тут дела и могут ли возникнуть какие-то проблемы. Честно говоря, мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России. По сравнению с другими людьми, я в меньшей степени смотрю новости. Я в основном интересуюсь новостями про «Спартак», а не тем, что происходит за рубежом. Никто не требует, чтобы я уехал из страны. Здесь со мной обходятся по-доброму, очень хорошо. Кстати, я был приятно удивлен таким отношением. Русские очень хорошо ко всем относятся, не только ко мне», — сказал он.