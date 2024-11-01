РФС удовлетворил жалобу «Зенита» и сократил штраф Клаудиньо за мат после матча с «Химками»

Апелляционный комитет РФС принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение КДК РФС, который оштрафовал полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо на 250 тысяч рублей.

Игрок был наказан денежным штрафом за мат после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По окончании игры футболист произнес несколько нецензурных слов на русском языке, а поздее раскритиковал судейство.

«Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей», — говорится в заявлении комитета.

В этом сезоне 27-летний Клаудиньо провел 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 5 голевыми передачами.