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Сегодня, 20:56

Московское «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Алина Савинова
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Николас Нгамале (13-й номер) и Илья Вахания (40-й).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ — 1:1.

На гол форварда ростовчан Николая Комличенко на 24-й минуте бело-голубые ответили забитым мячом Александра Кутицкого на 26-й минуте.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН», а ростовчане — против «Химок». Обе встречи пройдут 9 ноября.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Локомотив

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Динамо Мх

 5 1 0
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 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

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 8 1 2
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