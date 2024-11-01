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РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов

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Палата РФС по разрешению споров на заседании в пятницу, 1 ноября, применила к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт союза. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлениям защитника Юрия Журавлева и «Балтики».

«Химки» обязали выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Также подмосковный клуб обязали выплатить «Балтике» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

Кроме того, палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Подмосковный клуб должен выплатить «Оренбургу» не только задолженность по трансферному контракту, но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат.

Источник: РФС
ФК Балтика
ФК Оренбург
ФК Химки
Юрий Журавлев
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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