РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков

11 июля на заседании палаты РФС было принято решение снять запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

«Удовлетворить заявление ФК «Химки» и снять c клуба запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры, в связи с исполнением определения палаты по разрешению споров от 14 февраля 2022 года по делу Корян vs. ФК «Химки», решений палаты по разрешению споров от 13 мая 2022 года по делу Joint Industries LP vs. ФК «Химки», от 27 мая 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» и от 8 июня 2022 года по делу ФК «Алания Владикавказ» vs. ФК «Химки». ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — цитирует пресс-служба РФС решение палаты.

27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб выплатит долги.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).