Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

11 июля на заседании палаты РФС было принято решение снять запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

«Удовлетворить заявление ФК «Химки» и снять c клуба запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры, в связи с исполнением определения палаты по разрешению споров от 14 февраля 2022 года по делу Корян vs. ФК «Химки», решений палаты по разрешению споров от 13 мая 2022 года по делу Joint Industries LP vs. ФК «Химки», от 27 мая 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» и от 8 июня 2022 года по делу ФК «Алания Владикавказ» vs. ФК «Химки». ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — цитирует пресс-служба РФС решение палаты.

27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб выплатит долги.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).

Источник: https://rfs.ru/news/216284
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Защитник «Локомотива» Магкеев получил повреждение в товарищеском матче с «Динамо»
Бывшие игроки «Спартака» Ломовицкий и Зуев подпишут контракты с «Химками»
«Абаскаль в «Спартаке» — это игра в русскую рулетку!» Легендарный защитник разбирает разгром от «Зенита»
Депутат Госдумы объяснила, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID
Осинькин о матче «Оренбург» — «Крылья Советов»: «До Оренбурга будем добираться на автобусе»
В «Оренбурге» пока не думают об оформлении Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» пока не думают об оформлении Fan ID

Агент Ивана и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в расположение «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости