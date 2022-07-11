В «Оренбурге» пока не думают об оформлении Fan ID

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» рассказал, как обстоит ситуация с получением Fan ID в клубе.

«Мы не думаем об этом. Сейчас команда появится, будем работать с футболистами, чтобы они получили по ситуации. У нас на стадионе пока это не вводится. А что насчет доступа на других стадионах, то мы будем работать с футболистами, тренерами и так далее», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.