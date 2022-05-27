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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

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В пятницу, 27 мая, прошло заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было решено запретить «Химкам» и клубу «Олимп-Долгопрудный» регистрировать новых игроков.

В заявлении РФС сообщается, что «Химки» должны выплатить долг спортивному интернату «Чертаново» за полузащитника Артема Соколова.

При этом «Олимп-Долгопрудный» также имеет задолженность перед «Чертаново». Клуб обязан расплатиться по трансферам футболистов Алексея Никитенкова, Леонида Герчикова, Дмитрия Великородного и Яна Гудкова.

«Химки» и «Олимп-Долгопрудный» должны выплатить средства в течение 30 дней с момента вступления решения в силу.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215985
Футбол
РФС
ФК Долгопрудный
ФК Химки
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