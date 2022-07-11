Агент Ивана и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в расположение «Зенита»

Луис Фернандо Менезес Гарсия, представитель вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболисты прибудут в расположение «Зенита».

«Точно не могу сказать. Думаю, что 13 или 14 июля», — сказал Гарсия «СЭ».

29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.