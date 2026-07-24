РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию игроков

«Крылья Советов» объявили, что Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с самарского клуба на регистрацию игроков.

В мае палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании с «Крыльев» задолженности по выплате трансферной компенсации за переход нападающего Ивана Сергеева.

«Наш клуб погасил задолженность перед ФК «Зенит», из-за которой были наложены ограничения. Теперь «Крылья Советов» имеют право снова регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 самарская команда 25 июля на выезде сыграет с московским «Динамо».