Быстров — об интересе европейских топ-клубов к россиянам: «Не верю, что кто-то перейдет этим летом»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» скептически высказался об интересе европейских клубов к российским игрокам.

«Не верю, что кто-то из них перейдет в большой европейский клуб этим летом. Я был бы рад, если бы кто-то смог это сделать, но вряд ли. Они пока не знают свой уровень на европейской арене. Куда ты поедешь в таком случае?» — сказал Быстров «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.