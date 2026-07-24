24-летний судья РПЛ Заика: «Никто не будет смотреть на возраст, болельщики в том числе»

24-летний арбитр Матвей Заика, который рассудит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и станет самым молодым главным рефери высшего дивизиона чемпионата России, рассказал о своей работе.

«На таком уровне все выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому-то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения. Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем все равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу», — приводит слова Заики пресс-служба РФС.

Матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля.