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12 июля 2025, 18:48

РФС разъяснил ситуацию с хронологией принятия решений по регламенту РПЛ на сезон-2025/26

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС прокомментировал ситуацию с публикацией регламента РПЛ на сезон-2025/26.

11 июля РПЛ опубликовала на сайте регламент чемпионата, утвержденный бюро исполкома РФС от 9 июля — с «Оренбургом» в числе участников чемпионата, хотя о возвращении команды в высший дивизион стало известно только 11 июля. Позднее лига скорректировала информацию на сайте, добавив в описание документа информацию о том, что он принимает все актуальные постановления исполкома.

«В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту МИР РПЛ на сезон 25/26, РФС считает важным еще раз разъяснить ситуацию.

Проект регламента МИР РПЛ на сезон 25/26 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.

Данная версия регламента МИР РПЛ на сезон 25/26 была принята решением Бюро Исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учетом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании Бюро Исполкома РФС от 11 июля», — говорится в заявлении РФС.

«Оренбург» заменил в РПЛ «Торпедо», которое решением КДК РФС исключили из РПЛ 10 июля за попытку организации договорных матчей.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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