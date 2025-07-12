РФС разъяснил ситуацию с хронологией принятия решений по регламенту РПЛ на сезон-2025/26

РФС прокомментировал ситуацию с публикацией регламента РПЛ на сезон-2025/26.

11 июля РПЛ опубликовала на сайте регламент чемпионата, утвержденный бюро исполкома РФС от 9 июля — с «Оренбургом» в числе участников чемпионата, хотя о возвращении команды в высший дивизион стало известно только 11 июля. Позднее лига скорректировала информацию на сайте, добавив в описание документа информацию о том, что он принимает все актуальные постановления исполкома.

«В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту МИР РПЛ на сезон 25/26, РФС считает важным еще раз разъяснить ситуацию.

Проект регламента МИР РПЛ на сезон 25/26 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.

Данная версия регламента МИР РПЛ на сезон 25/26 была принята решением Бюро Исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учетом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании Бюро Исполкома РФС от 11 июля», — говорится в заявлении РФС.

«Оренбург» заменил в РПЛ «Торпедо», которое решением КДК РФС исключили из РПЛ 10 июля за попытку организации договорных матчей.