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12 июля 2025, 17:40

Легенда «Торпедо» Юрий Савичев возмущен изгнанием клуба из РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Савичев.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Легендарный форвард «Торпедо» Юрий Савичев, автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, прокомментировал для «СЭ» отстранение родного клуба от чемпионата РПЛ-2025/26.

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«Поскольку живу в Германии, не могу знать всех деталей этой катастрофической для моего родного клуба ситуации, но некоторые вещи меня удивляют, — сказал Савичев. — Во-первых, как можно выгонять клуб из премьер-лиги до решения суда? А если он, изучив материалы дела, примет решение о невиновности «Торпедо»? Как в этом случае РФС будет отвечать перед клубом — включит его в следующем сезоне в РПЛ?

Во-вторых, почему наказание понесли не только конкретные люди, пытавшиеся (что опять же еще не доказано) повлиять нечестными методами на результаты матчей, а команда и ее болельщики? Решили отстранить их (Валерия Скородумова и Леонида Соболева. — Прим. И.Р.) от футбольной деятельности на десять и пять лет соответственно — хорошо, но если ни один футболист и тренер «Торпедо» не был задействован в этих махинациях, за что пострадала команда?

Болельщики «Торпедо» и так за пару последних десятилетий настрадались больше кого-либо, великий клуб опускался во вторую лигу, считанные сезоны играл в элите и тут же возвращался в первый дивизион. Теперь же это сделано до суда, и такая спешка намекает на то, что кому-то в высоких футбольных кругах это может быть выгодно. Почему, например, в РПЛ оставили «Оренбург», вылетевший напрямую по спортивному принципу?

Интересно, почему молчит министерство спорта России, которое в 2010-е годы возмущалось решением МОК лишить всех российских спортсменов флага и гимна из-за допинговых скандалов. Мол, виноваты отдельные спортсмены и тренеры, а страдать должны все. Так же и здесь: есть конкретные функционеры, которые должны отвечать и перед законом, и перед футболом. А команда тут ни при чем, и она оказалась без вины виноватой.

Я бы вообще проверил всех судей на детекторе лжи, и не сомневаюсь: выяснилось бы, что далеко не все из них белые и пушистые. Но акцент сделали на «Торпедо». Кому-то надо его утопить».

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ФК Торпедо (Москва)
Юрий Савичев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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