Легенда «Торпедо» Юрий Савичев возмущен изгнанием клуба из РПЛ

Легендарный форвард «Торпедо» Юрий Савичев, автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, прокомментировал для «СЭ» отстранение родного клуба от чемпионата РПЛ-2025/26.

«Поскольку живу в Германии, не могу знать всех деталей этой катастрофической для моего родного клуба ситуации, но некоторые вещи меня удивляют, — сказал Савичев. — Во-первых, как можно выгонять клуб из премьер-лиги до решения суда? А если он, изучив материалы дела, примет решение о невиновности «Торпедо»? Как в этом случае РФС будет отвечать перед клубом — включит его в следующем сезоне в РПЛ?

Во-вторых, почему наказание понесли не только конкретные люди, пытавшиеся (что опять же еще не доказано) повлиять нечестными методами на результаты матчей, а команда и ее болельщики? Решили отстранить их (Валерия Скородумова и Леонида Соболева. — Прим. И.Р.) от футбольной деятельности на десять и пять лет соответственно — хорошо, но если ни один футболист и тренер «Торпедо» не был задействован в этих махинациях, за что пострадала команда?

Болельщики «Торпедо» и так за пару последних десятилетий настрадались больше кого-либо, великий клуб опускался во вторую лигу, считанные сезоны играл в элите и тут же возвращался в первый дивизион. Теперь же это сделано до суда, и такая спешка намекает на то, что кому-то в высоких футбольных кругах это может быть выгодно. Почему, например, в РПЛ оставили «Оренбург», вылетевший напрямую по спортивному принципу?

Интересно, почему молчит министерство спорта России, которое в 2010-е годы возмущалось решением МОК лишить всех российских спортсменов флага и гимна из-за допинговых скандалов. Мол, виноваты отдельные спортсмены и тренеры, а страдать должны все. Так же и здесь: есть конкретные функционеры, которые должны отвечать и перед законом, и перед футболом. А команда тут ни при чем, и она оказалась без вины виноватой.

Я бы вообще проверил всех судей на детекторе лжи, и не сомневаюсь: выяснилось бы, что далеко не все из них белые и пушистые. Но акцент сделали на «Торпедо». Кому-то надо его утопить».