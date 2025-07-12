Легенда «Торпедо» Юрий Савичев возмущен изгнанием клуба из РПЛ
Легендарный форвард «Торпедо» Юрий Савичев, автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, прокомментировал для «СЭ» отстранение родного клуба от чемпионата РПЛ-2025/26.
«Поскольку живу в Германии, не могу знать всех деталей этой катастрофической для моего родного клуба ситуации, но некоторые вещи меня удивляют, — сказал Савичев. — Во-первых, как можно выгонять клуб из премьер-лиги до решения суда? А если он, изучив материалы дела, примет решение о невиновности «Торпедо»? Как в этом случае РФС будет отвечать перед клубом — включит его в следующем сезоне в РПЛ?
Во-вторых, почему наказание понесли не только конкретные люди, пытавшиеся (что опять же еще не доказано) повлиять нечестными методами на результаты матчей, а команда и ее болельщики? Решили отстранить их (Валерия Скородумова и Леонида Соболева. — Прим. И.Р.) от футбольной деятельности на десять и пять лет соответственно — хорошо, но если ни один футболист и тренер «Торпедо» не был задействован в этих махинациях, за что пострадала команда?
Болельщики «Торпедо» и так за пару последних десятилетий настрадались больше кого-либо, великий клуб опускался во вторую лигу, считанные сезоны играл в элите и тут же возвращался в первый дивизион. Теперь же это сделано до суда, и такая спешка намекает на то, что кому-то в высоких футбольных кругах это может быть выгодно. Почему, например, в РПЛ оставили «Оренбург», вылетевший напрямую по спортивному принципу?
Интересно, почему молчит министерство спорта России, которое в 2010-е годы возмущалось решением МОК лишить всех российских спортсменов флага и гимна из-за допинговых скандалов. Мол, виноваты отдельные спортсмены и тренеры, а страдать должны все. Так же и здесь: есть конкретные функционеры, которые должны отвечать и перед законом, и перед футболом. А команда тут ни при чем, и она оказалась без вины виноватой.
Я бы вообще проверил всех судей на детекторе лжи, и не сомневаюсь: выяснилось бы, что далеко не все из них белые и пушистые. Но акцент сделали на «Торпедо». Кому-то надо его утопить».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0