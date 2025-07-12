Адвокат совладельца «Торпедо» о роспуске команды: «Решение озвучит дирекция клуба, это прерогатива руководства»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном роспуске команды после исключения клуба из РПЛ.

«Все решения господин Соболев принял, но озвучивать я их не могу. Это сделают уполномоченные лица из руководства «Торпедо». Роспуск команды? На тот момент это было решение, которое он попросил меня озвучить. Текущее решение озвучит дирекция клуба, это прерогатива руководства «Торпедо», — сказал Алешкин «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

Место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу.