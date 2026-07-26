Барко после матча «Спартак» — «Родина»: «Спасибо всем»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсети после победы над «Родиной» (3:0) в 1-м туре РПЛ сезона-2026/27.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери, моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, нынешнему и предыдущему тренерскому штабу, всем сотрудникам, ассистентам, работникам, руководителям и владельцам клуба и, прежде всего, всем болельщикам «Спартака», которые день за днем доказывают мне свою любовь и безусловную поддержку и которые приняли меня как одного из своих с моего первого дня в Москве.

Спасибо всем. Эта награда, которую я получаю сегодня, была бы невозможна без помощи всех вас. В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России — мой первый титул с этим великим клубом, который называется «Спартак». Моя радость от этого достижения очень велика, и я надеюсь, что это также радость всех болельщиков «Спартака». Я снова благодарю всех вас за вашу помощь. Вперед, «Спартак», — написал 27-летний аргентинец.

В игре с «Родиной» Барко сделал результативную передачу. Его признали лучшим игроком встречи.

Ранее издание Ole сообщило о переговорах по поводу перехода полузащитника в «Ривер Плейт».