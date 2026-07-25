«Спартак» — «Родина»: ВАР Кукуян не дал Шафееву обидеть красно-белых. Пенальти правильно отменен

На 29-й минуте матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 «Спартак» — «Родина» судья Рафаэль Шафеев после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение, объявил, что Маркиньос сыграл в мяч, отменил пенальти и назначил угловой удар.

Двумя минутами ранее арбитр ошибочно оценил единоборство спартаковца с Артемом Максименко, решил, что нарушены правила, и указал на 11-метровую отметку. С этим не согласились видеоассистенты Павел Кукуян и Владимир Москалев, которые определили, что Маркиньос в подкате сыграл в мяч и выбил его, не сфолив.

В итоге ошибка была исправлена.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Родина».