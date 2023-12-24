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Дьяков поделился мнением о больших нагрузках на футболистов в последнее время

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что в нынешнее время у футболистов слишком высокие нагрузки.

«Мне кажется, футболисты сейчас перегружены: чемпионат, Кубки страны, плюс игры сборных. Слишком много матчей, если ещё сказать о квалификациях на чемпионат Европы из-за чего пошло сейчас большое количество травм. Естественно, у футболистов чумовые нагрузки, слишком много игр и не так много времени на восстановление. Поэтому футбол — это хорошо и круто, и футболистам больше нравится играть, чем тренироваться. Но, когда так много матчей, отсюда пойдут травмы и слишком много топовых матчей возможно будут приедаться», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11410331-dyakov-vyskazalsya-o-bolshih-nagruzkah-na-futbolistov-v-poslednee-vremya.html
Виталий Дьяков
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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