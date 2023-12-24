Дьяков поделился мнением о больших нагрузках на футболистов в последнее время

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что в нынешнее время у футболистов слишком высокие нагрузки.

«Мне кажется, футболисты сейчас перегружены: чемпионат, Кубки страны, плюс игры сборных. Слишком много матчей, если ещё сказать о квалификациях на чемпионат Европы из-за чего пошло сейчас большое количество травм. Естественно, у футболистов чумовые нагрузки, слишком много игр и не так много времени на восстановление. Поэтому футбол — это хорошо и круто, и футболистам больше нравится играть, чем тренироваться. Но, когда так много матчей, отсюда пойдут травмы и слишком много топовых матчей возможно будут приедаться», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.