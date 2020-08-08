Евгений Кукуляк не будет обслуживать матч 1-го тура РПЛ «Ротор» — «Зенит», сообщает Telegram-канал РФС. Это связано с получением сомнительного результата тестирования на коронавирус. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение трех дней. Вместо Евгения Кукуляка назначен Игорь Панин.

Матч состоится в Волгограде 11 августа, начало — в 18:00 (мск). В прошлом сезоне «Ротор» выступал в ФНЛ.