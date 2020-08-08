Резервного судью матча «Ротор» — «Зенит» заменили из-за сомнительных анализов
12:58
Евгений Кукуляк не будет обслуживать матч 1-го тура РПЛ «Ротор» — «Зенит», сообщает Telegram-канал РФС. Это связано с получением сомнительного результата тестирования на коронавирус. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение трех дней. Вместо Евгения Кукуляка назначен Игорь Панин.
Матч состоится в Волгограде 11 августа, начало — в 18:00 (мск). В прошлом сезоне «Ротор» выступал в ФНЛ.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...