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Резервного судью матча «Ротор» — «Зенит» заменили из-за сомнительных анализов

12:58
Евгений Кукуляк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Кукуляк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Кукуляк не будет обслуживать матч 1-го тура РПЛ «Ротор» — «Зенит», сообщает Telegram-канал РФС. Это связано с получением сомнительного результата тестирования на коронавирус. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение трех дней. Вместо Евгения Кукуляка назначен Игорь Панин.

Матч состоится в Волгограде 11 августа, начало — в 18:00 (мск). В прошлом сезоне «Ротор» выступал в ФНЛ.

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