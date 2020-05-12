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Решение по РПЛ вряд ли примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей

19:41
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По данным «СЭ», высока вероятность, что решение по доигрыванию сезона в российской премьер-лиге не будет принято 15 мая на Исполкоме российского футбольного союза.

У руководителей РФС и РПЛ большое желание продолжить чемпионат, на этом же настаивает УЕФА, однако для проведения матчей нужно решить слишком много вопросов. По возвращению из-за рубежа легионеров, организации тренировочного процесса и футбольных встреч, обеспечению эпидемиологической безопасности, логистике и т. д.

Судя по всему, последнее слово в итоге будет за региональными руководителями, что усложнит организацию матчей. При этом московские клубы наверняка не смогут играть в столице.

В любом случае РФС должен дать финальный ответ УЕФА по поводу сезона-2019/20 до 25 мая. (Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

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