Решение по РПЛ вряд ли примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей

По данным «СЭ», высока вероятность, что решение по доигрыванию сезона в российской премьер-лиге не будет принято 15 мая на Исполкоме российского футбольного союза.

У руководителей РФС и РПЛ большое желание продолжить чемпионат, на этом же настаивает УЕФА, однако для проведения матчей нужно решить слишком много вопросов. По возвращению из-за рубежа легионеров, организации тренировочного процесса и футбольных встреч, обеспечению эпидемиологической безопасности, логистике и т. д.

Судя по всему, последнее слово в итоге будет за региональными руководителями, что усложнит организацию матчей. При этом московские клубы наверняка не смогут играть в столице.

В любом случае РФС должен дать финальный ответ УЕФА по поводу сезона-2019/20 до 25 мая. (Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)