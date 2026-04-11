Рэпер L'One об уходе Баринова из «Локомотива»: «Не скажу, что отношусь к этому негативно»

Российский рэпер и болельщик «Локомотива» Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Не скажу, что негативно отношусь к истории с Бариновым. Не знаем, что происходит под ковром. Мне, как болельщику «Локомотива», хотелось, чтобы он закончил свою карьеру в одном клубе. Но таких примеров становится все меньше. Кроме Тотти и Акинфеева не смогу назвать никого», — сказал Горозия «СЭ».

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