«Крылья Советов» — «Ахмат»: грозненцы ведут в счете после первого тайма

«Ахмат» ведет в счете после первого тайма матча 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.

Счет на 4-й минуте игры открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 10-й минуте ответный гол забил форвард грозненцев Георгий Мелкадзе, а на 40-й минуте преимущество удвоил Эгаш Касинтура, реализовав пенальти.

Встреча проходит в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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