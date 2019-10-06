РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ребров, Ананидзе и Умяров — в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром»

17:44
Теги:

«Спартак» объявил состав на матч 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». С первых минут встречу начнет голкипер Артем Ребров, а также хавбеки Джано Ананидзе и Наиль Умяров.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков. «Краснодар» с 23 баллами располагается на 4-й строчке.

Состав «Спартака»: Ребров — Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко — Умяров, Крал, Мельгарехо, Ананидзе, Мирзов — Ларссон.

Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тил, Понсе.

Краснодар — Спартак

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 37787
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак»: кто следующий тренер?




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир