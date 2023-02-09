«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде
Защитник «Маритиму» Лео Андраде подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 2025 года. Ранее он выступал за «Коритибу» и «Жувентуде».
В текущем сезоне Андраде провел 12 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол.
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|35
|
4
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|17
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|29
|
5
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|5
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
|16
|1
|3
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