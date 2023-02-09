«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде

Защитник «Маритиму» Лео Андраде подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 2025 года. Ранее он выступал за «Коритибу» и «Жувентуде».

В текущем сезоне Андраде провел 12 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол.