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Сегодня, 10:17

«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде

Сергей Разин
корреспондент
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Лео Андраде.
Фото ФК «Химки»

Защитник «Маритиму» Лео Андраде подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 2025 года. Ранее он выступал за «Коритибу» и «Жувентуде».

В текущем сезоне Андраде провел 12 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол.

ФК Маритиму
ФК Химки
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