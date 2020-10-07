Агент Евсеева отреагировал на информацию о возможном уходе тренера из «Уфы»

Александр Маньяков, который представляет интересы главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о скорой отставке своего клиента.

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что «Уфа» собирается уволить с поста главного тренера 44-летнего специалиста.

— Впервые это слышу, никаких предпосылок нет, — заявил Маньяков. — Понятно, что дыма без огня не бывает. Вадим прилетел в Уфу, ждем, как он поговорит с руководителями клуба. Мне ничего про это не известно. Если это случится, то будем решать проблемы по мере их поступления. (Севастиан Терлецкий)

«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.