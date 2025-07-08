Депутат Журова считает, что иностранные тренеры не могут быть главными в России: «Консультант — хорошая практика»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением об иностранных тренерах в российском футболе.

«Тут вопрос целесообразности. Хорошо, когда есть и наш, и иностранец. Разные практики применяются. Когда у меня был и русский, и иностранный тренер, это очень хорошо сказывалось на конкуренции на международной арене. Ведь я знала все секретики, которые были у моих соперников. Знала методики, понимала, как они тренируются, и могла все интегрировать в свою подготовку, выбрав лучшее. С этой точки зрения иностранный консультант-тренер не так плох. Но вопрос: должен ли он быть главным? Наверное, нет. Консультант для главного тренера — вполне хорошая практика», — сказала Журова «СЭ».

В настоящий момент в РПЛ работают 5 иностранных и 11 российских главных тренеров.