Рыскин — об отставке из «Ростова»: «Чайка попросил написать заявление об уходе — я написал»

Алексей Рыскин прокомментировал отставку с должности спортивного директора «Ростова». Он занимал пост с июня 2017 года.

— Вы написали заявление об уходе из «Ростова»?

— Новый гендиректор клуба попросил написать заявление об уходе. Я написал.

— Почему решили выполнить его просьбу? Могли ведь и не писать...

— Послушайте, человек видит развитие клуба по-другому. Зачем оставаться? Меня попросили уйти — я ушел. Не буду держаться за место.

— Не обидно, что так все заканчивается?

— Ничего не заканчивается. Команда играет. Команда укомплектована. Тренерский штаб работает хорошо. Все будет нормально у «Ростова».

— Почему тогда сам Чайка не подтверждает информацию о том, что просил вас уйти?

— Ну это не ко мне вопрос. Мы встретились первый раз вчера. Он попросил написать заявление. Я написал, отправил — все .

— То есть, в день вашего знакомства он сразу попросил это сделать?

— Да.

17 июля 2026 совет директоров «Ростова» назначил генеральным директором клуба Андрея Чайку. До него с июня 2025 года гендиректором ростовчан был Игорь Гончаров.