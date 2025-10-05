«РБ Спорт»: Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»

Олег Малышев в понедельник покинет пост генерального директора «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, данное решение было принято фунционером по собственной инициативе. Малышев останется в совете директоров клуба, а новым гендиректором красно-белых станет один из менеджеров «Лукойла».

Малышев был генеральным директором московского клуба с июня 2023 года. На данном посту он сменил Евгения Мележикова.