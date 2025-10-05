Футбол
Сегодня, 18:39

«РБ Спорт»: Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»

Сергей Ярошенко
Олег Малышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Малышев в понедельник покинет пост генерального директора «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, данное решение было принято фунционером по собственной инициативе. Малышев останется в совете директоров клуба, а новым гендиректором красно-белых станет один из менеджеров «Лукойла».

Малышев был генеральным директором московского клуба с июня 2023 года. На данном посту он сменил Евгения Мележикова.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • 555 555

    Его отставка,не панацея от всех болезней команды. Нужны менеджеры,которые будут реально сопереживать с командой,а не понтоваться ею.

    05.10.2025

  • футбол это спорт

    Мележикова хотя бы верните. Луше порядочный администратор, чем неизвестно какой комбинатор. Сколько их уже в Спартаке было? А за состав пусть отвечают спортдиректор и главный тренер.

    05.10.2025

  • alandric

    Спасибо, адекватный человек.

    05.10.2025

  • Врн36

    Один наигрался. Сейчас придет другой такой же, раз он менеджер из лукойла. Им команда по барабану, им свои проблемы решать надо этим менеджерам

    05.10.2025

  • sergey485

    Малышева...С первого канала...

    05.10.2025

  • Семён Фадеич

    Что то изменится?

    05.10.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Это надо было делать не сейчас, а много раньше.

    05.10.2025

  • Вовка Селедкин

    Наконец-то!!! Урааа

    05.10.2025

  • igorlvov

    Всё может быть! Но от этого дятла уже тошнит!

    05.10.2025

  • Пан Юзеф

    Круто, аж 2 года продержался.

    05.10.2025

  • Кабанчик

    Прям беда с этими генеральными директорами Спартака

    05.10.2025

  • the gathering !

    Новый голодный манагер Лукойла согласует новые трансферы на 100 миллионов и как всегда ему будет насрать на репутацию Спартака

    05.10.2025

  • TokTram_

    И из поражения Спам выжал максимум. Респект.

    05.10.2025

  • Юмнов

    А что-то изменится от этого? Какой смысл запоминать фамилии гендиров Спартака, пока там грязные лапы менеджеров Лукойла?

    05.10.2025

  • Исаев-Штирлиц

    ну все...щас Царь с авоськами прибежит...он давно слюни на эту должность пускает...говорит, что лучше его на свете нету ... в гендиров он умеет даже лучше, чем в главные тренеры

    05.10.2025

  • Жорж Вартанов

    Малышев останется в совете директоров клуба, а новым гендиректором красно-белых станет один из менеджеров «Лукойла». чему тут радоваться???

    05.10.2025

  • knight templar

    Чему вы так радуетесь? Думаете что следующий лучше будет? Вашего лысого психопата конечно выгонят и повесят на него все косяки. Потом возьмут нового и под него снова начнут распил бабла в зимнее трансферное окно. Скриньте)

    05.10.2025

  • Millwall82

    что-то у мяса никто не задерживается более чем на 2 года) проклятие Манчестер Юнайтед?)) Ничего не работает, особенно в долгую. Как чемпионами стали в 17 году, парадокс хаоса. В том же МЮ перепробовали абсолютно все уже, ничего не работает. При колоссальных затратах, ну и Спартака они огромные, пусть на порядок и ниже.

    05.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    "... новым гендиректором красно-белых станет один из менеджеров «Лукойла»." / Лукойловские дятлы, вы что-нибудь слышали о специальности "Менеджмент в спорте"?

    05.10.2025

  • igogohruhru

    нувот кровати начали переставлять

    05.10.2025

  • 555 555

    Боже, Спартак Храни!

    05.10.2025

  • ANTI BOMG

    Кто нить расстроился?! Круговорот говна в Спартаке! Ждем очередное!

    05.10.2025

  • Konstantin

    Вместо очередного Малышева, придет Елышев

    05.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Зачем спортивным? Освобождается место генерального.

    05.10.2025

  • Jean4

    Психованных сербов с собой прихвати.

    05.10.2025

  • Адекватный спартач

    Есть ощущение, что будет произведена операция "шило на мыло"

    05.10.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Лысого с таборм и мешок картошки с ворот, тоже в отставку.

    05.10.2025

  • knight templar

    Этот бабла напилил на трансферах, дай следующему из лукойла))

    05.10.2025

  • vladmad_75

    О, ну значит а) Станкович на выход б) придёт новый манагер ))) Прачечная работает как часы )

    05.10.2025

  • al-an-ko

    А я первый попросился

    05.10.2025

  • spartsmen

    толку-то, придёт очередной топ-пень в футболе. Х на Х менятть - только время терять. но времени у алекперова навалом.

    05.10.2025

  • sakusda

    таких знаешь скока :smile::smile:

    05.10.2025

  • al-an-ko

    Поставьте меня спортивным деректором, я ничего не знаю ничего не умею, но деньги люблю.

    05.10.2025

  • Konstantin

    Всю эту шушару выгнать из футбола. Пивоваров, Гафин, Малышев. Кто следующий. Просто плотно сидят в креслах, без обязанностей занимая места, просиживают портки!

    05.10.2025

  • Vitalik Klimov

    И тот кто этого привел, пусть тоже идут следом!!!!!

    05.10.2025

  • Фомальчуган

    Ещё одна жертва болел.

    05.10.2025

  • andreichf

    Срубил бабла и свалил. Красавчик.

    05.10.2025

  • rustov

    А бородатых клоунов с собой заберет? Спартак все-таки серьезный клуб с огромной армией болельщиков. Неужели так можно издеваться над клубом и болельщиками? (болельщик ЦСКА)

    05.10.2025

  • igorlvov

    УРАААААААААААААААА лучшая новость за последний год!!!!!!! Надеюсь с ним свалят и остальные! От всяких прилипал типа спорт директора, до тренера и половины футболёров! :)

    05.10.2025

  • hant64

    От смены этих клоунов в Спартаке всё равно ничего никогда не меняется.

    05.10.2025

  • Руслан

    Не эту отставку мы ждем.

    05.10.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
