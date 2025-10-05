Акинфеев получил травму голеностопа в матче против «Спартака»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы, которую получил голкипер армейцев Игорь Акинфеев в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

39-летний россиянин покинул поле на 60-й минуте. Вратарь получил повреждение в эпизоде со вторым голом красно-белых, который забил Ливай Гарсия.

«Игорь подвернул голеностоп. Надеюсь, все обойдется. Не выглядит как что-то серьезное», — сказал Безуглов.

Акинфеев смог покинуть поле без помощи медицинской бригады, вместо него на поле появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.