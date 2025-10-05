Футбол
Сегодня, 18:34

Акинфеев получил травму голеностопа в матче против «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы, которую получил голкипер армейцев Игорь Акинфеев в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

39-летний россиянин покинул поле на 60-й минуте. Вратарь получил повреждение в эпизоде со вторым голом красно-белых, который забил Ливай Гарсия.

«Игорь подвернул голеностоп. Надеюсь, все обойдется. Не выглядит как что-то серьезное», — сказал Безуглов.

Акинфеев смог покинуть поле без помощи медицинской бригады, вместо него на поле появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча 11-го тура РПЛ 5&nbsp;октября 2025 года.ЦСКА победил «Спартак» в ярком дерби: четыре гола за 20 минут и травма Акинфеева. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Спартак

Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Джику о поражении «Спартака» от ЦСКА: «Мы пропустили три гола, но главное, что не пали духом»
В ЦСКА заявили, что восстановление Акинфеева займет 10-14 дней
Бабаев о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»: «Надеюсь, ничего серьезного. Уверен, он быстро восстановится»
Гендир ЦСКА Бабаев: «Не помню, чтобы кто-то обыгрывал «Спартак» со счетом 3:0 к 20-й минуте»
Челестини о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Мы не играли так, как хотели. Могли лучше»
Ураганное дерби! ЦСКА забил три гола за первые 18 минут, но «Спартак» не сдался
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ScYLa

    Да я бы рад, но не являюсь ни ходячей энциклопедией, ни строчилой, у кого все записано. Может поможет, кто помнит?

    05.10.2025

  • Tzar

    Ох ты, ну надо же, тут же переобулся!

    05.10.2025

  • Як Цидрак

    Пример можно?

    05.10.2025

  • ScYLa

    Такое уже было и не раз. Когда подгорать начинает Игорь ссылаясь на травму покидает поле, дабы не быть участником возможных заголовков типа: "Мегакамбек Спартака, кто виноват?" Бережет свою психику, скажем так. Никаких претензий и я, конечно, могу ошибаться.

    05.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет, спирточек. Ты перед Дивеевым, говорят, извинялся. Перед Обляковым пора. А перед Акинфеевым ты будешь до конца лет своих на корячках стоять)))

    05.10.2025

  • rrm1981

    Вины Игоря в голе точно не было. Необъективность свиней не устает поражать. Ушлепаны.

    05.10.2025

  • rrm1981

    Нафиг ты так поступил?

    05.10.2025

  • the gathering !

    еще бы, не впечатлил. 1 человек узурпировал власть на 20 лет и подавляет конкурентов

    05.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Если во всех ближайщих матчах не будет в рамке Акифия - это только в пользу ЦСКА. Торопа давно нужно наигрывать на основного кипера армейского стража ворот..

    05.10.2025

  • Vinipyh_71

    Здоровья. Игорь может пора остановится? Ты всем все доказал!!!!!!! Жизнь она не только на поле.

    05.10.2025

  • the gathering !

    Уходя с поля, он как всегда, обещал всех чпокнуть когда вернется

    05.10.2025

  • Сергей А.

    пидор он дырявый. корейский маэстро. выдумали себе идола

    05.10.2025

  • ANTI BOMG

    им -это кто? или блеснуть умишком решил?!:rofl::laughing:

    05.10.2025

  • Сергей А.

    Это то дебил, что от корейцс сам себе на чм забросил? Жаль не сдох

    05.10.2025

  • ANTI BOMG

    на конифее держитесь. да, ошиьается, но стабильнее не сейчас в РПЛ

    05.10.2025

  • igogohruhru

    я не разобрал по губам что он сказал. вроде бы этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил. или нет?

    05.10.2025

  • hardoviy

    Скорейшего выздоровления. Маэстро

    05.10.2025

  • Сергей

    не фанат и не болею за ЦСКА, но ты сам ЧМО и уешлепок!!!!!!!

    05.10.2025

  • Independent forever

    Здоровья, Игорян!

    05.10.2025

  • Nik

    психанул и ушел, ЧМО

    05.10.2025

  • Djin Ignatov

    Явно не захотел доигрывать матч ! Почувствовал что Спартак может сравнять и его пропуск мяча будет висеть " бабочкой " в этом матче ! Я думаю что этот год его последний и он признает сам что пора на пенсию ! Хотя ему очень хочется установить еще какие нибудь рекорды !

    05.10.2025

  • Фомальчуган

    Нужен вратарь и нап.

    05.10.2025

  • Criogenic

    По делам их и воздастся им.

    05.10.2025

  • Семён Фадеич

    Здоровья! Тороп не впечатлил.

    05.10.2025

  • rustov

    Игорю крепкого здоровья!

    05.10.2025

  • volish17

    На пенсию организм говорит ..

    05.10.2025

    • ЦСКА победил «Спартак» в дерби и возглавил таблицу РПЛ

    «РБ Спорт»: Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

