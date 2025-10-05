«Спартак» не будет назначать Мишнова или Хачатурянца на пост руководителя клуба

По информации «СЭ», «Спартак» не будет назначать Антона Мишнова или Ашота Хачатурянца на пост руководителя клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что эти функционеры претендуют на должность в руководстве красно-белых. Однако, по данным «СЭ», должность займет другой человек.

В воскресенье, 5 октября стало известно, что нынешний генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в ближайшее время покинет свою должность, но при этом останется в совете директоров клуба. Функционер занимает пост с июня 2023 года.

В 11-м туре РПЛ «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в московском дерби, красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 18 очками.