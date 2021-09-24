Разрешенная посещаемость стадиона «Динамо» на матчи с «Рубином» и «Крыльями» увеличена до 30 процентов
«Динамо» начало продажи билетов на матчи 9-го и 10-го туров Тинькофф РПЛ против «Рубина» и «Крыльев Советов», сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что посещаемость стадиона увеличена до 30 процентов.
Матч против «Рубина» пройдет 26 сентября, встреча с «Крыльями Советов» состоится 2 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю