Галицкий объяснил, почему решил строить клуб с нуля, а не приобретать готовый
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил, почему решил строить клуб с нуля, а не покупать готовую команду.
«Я хочу, чтобы приходили семьи. Я хочу, чтобы приходили дети и женщины. Чтобы это был их клуб. Фанатские группировки, драки, маты всегда мне не нравились. Я принял решение создавать клуб, чтобы сделать так, как хочу», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.
Галицкий основал «Краснодар» в феврале 2008 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю