Рассказов в текущем сезоне набрал больше результативных действий, чем в первых 5 сезонах в РПЛ
Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отдал голевую передачу в матче против «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
На 85-й минуте с передачи 25-летнего защитника отличился Владимир Писарский.
Это результативное действие стало для Рассказова уже 6-м в текущем сезоне. Он забил два мяча и сделал 4 ассиста. Это больше, чем за его предыдущие 5 сезонов в чемпионате России (3+2 в 86 матчах).
Рассказов выступает за самарцев с января этого года. Он перешел в «Крылья Советов» из «Спартака».
Источник: Opta Sports
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|29
|
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|6
|4
|4
|28-20
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|
4
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|5
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|2
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|
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|13
|5
|6
|2
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|
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|13
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|2
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|
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|2
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|20
|
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|5
|5
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|
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|4
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|
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|4
|4
|5
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|
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|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
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|12-21
|11
|
16
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|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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