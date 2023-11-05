Рассказов в текущем сезоне набрал больше результативных действий, чем в первых 5 сезонах в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отдал голевую передачу в матче против «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

На 85-й минуте с передачи 25-летнего защитника отличился Владимир Писарский.

Это результативное действие стало для Рассказова уже 6-м в текущем сезоне. Он забил два мяча и сделал 4 ассиста. Это больше, чем за его предыдущие 5 сезонов в чемпионате России (3+2 в 86 матчах).

Рассказов выступает за самарцев с января этого года. Он перешел в «Крылья Советов» из «Спартака».