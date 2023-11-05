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Сегодня, 16:10

Тедеско — о «Спартаке»: «Крупнейший клуб в России. Если кто-то не играл, это имело национальное значение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото ФК «Спартак»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско вспомнил о периоде работы в «Спартаке».

- Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. В этом самая большая разница между работой клубным тренером и тренером сборной?

- Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» — крупнейший клуб в России. Если там был травмированный игрок или игрок, который не играет, это также имело национальное значение.

Мне звонил кто-то из политиков? Нет, но здесь я тоже с этим не встречался (смеется). Так что никакой разницы нет, — приводит слова 38-летнего специалиста Standaard.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля этого года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Тибо Куртуа
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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У судьи Москалева третий матч ЦСКА за неделю. Это ненормально

Рассказов в текущем сезоне набрал больше результативных действий, чем в первых 5 сезонах в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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