16:28 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "У "Ахмата" очень много задач в матче с ЦСКА"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Игроки ЦСКА очень мотивированы, нам нужно как раз засучить рукава и найти мотивацию, ведь это очки, игра за клуб и за себя, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч! Премьер".

Объяснил ребятам, что мы профессионалы и не должны думать о том, что у нас нет никаких задач. У "Ахмата" очень много задач. Мы ожидаем активной и агрессивной игры от ЦСКА, но постараемся показать свои лучшие качества.

ЦСКА - Ахмат

 

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