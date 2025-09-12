Рахимов — о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо»: «Очень внимательно сыграли в обороне»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
«Мы говорили, что будет тяжелый матч с большим количеством борьбы, единоборств и потерь мяча. В этих ситуациях важно не терять концентрацию. Если вы проанализируете все предыдущие матчи «Динамо», там было точно так же. К этому нужно быть готовыми. Естественно, искать в тех моментах, когда навязывается эта борьба, хорошие выходы. Они у нас получались в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, после всех подборов и выигранных мячей мы очень много ситуаций, когда можно было выходить в быструю атаку, загубили
У соперника не было моментов во втором тайме? Мы не видели таких моментов. Был один удар из-за пределов штрафной, но он был достаточно неточный. Внимательно очень сыграли в обороне», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».
«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.
В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -