Рахимов — о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо»: «Очень внимательно сыграли в обороне»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Мы говорили, что будет тяжелый матч с большим количеством борьбы, единоборств и потерь мяча. В этих ситуациях важно не терять концентрацию. Если вы проанализируете все предыдущие матчи «Динамо», там было точно так же. К этому нужно быть готовыми. Естественно, искать в тех моментах, когда навязывается эта борьба, хорошие выходы. Они у нас получались в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, после всех подборов и выигранных мячей мы очень много ситуаций, когда можно было выходить в быструю атаку, загубили

У соперника не было моментов во втором тайме? Мы не видели таких моментов. Был один удар из-за пределов штрафной, но он был достаточно неточный. Внимательно очень сыграли в обороне», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.