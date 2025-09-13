Макеев: «Позитивно смотрю на дальнейшее выступление «Спартака» в этом сезоне»
Защитник «Броук Бойз» Евгений Макеев оценил шансы «Спартак» на успешный сезон.
«Спартак» набрал форму. В начале сезона он забуксовал, а сейчас, мне кажется, подобран оптимальный состав. В целом ребята неплохо выглядят. Если они дальше продолжат в том же ритме и поймают свой темп, а где-то еще будет фартить, то вполне могут и зацепиться за высокие места.
Я думаю, вполне может повториться такая концовка, как в 2011 году. Не думаю, что тут сильно отличаются ситуации. Ты можешь несколько матчей подряд проиграть, а потом выдать победную серию и выиграть оставшиеся матчи. Эмоциональный момент тут тоже очень важен. Мне кажется, сейчас «Спартак» эмоционально, физически и по игре выглядит неплохо. Так что позитивно смотрю на дальнейшее выступление команды», — цитируют «Известия» Макеева.
В этом сезоне «Спартак» набрал 11 очков в 7 турах и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
34-летний Макеев с 2007 по 2017 год выступал за «Спартак». Он сыграл 202 матча за красно-белых, забил 4 гола и сделал 10 голевых передач.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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