Макеев: «Позитивно смотрю на дальнейшее выступление «Спартака» в этом сезоне»

Защитник «Броук Бойз» Евгений Макеев оценил шансы «Спартак» на успешный сезон.

«Спартак» набрал форму. В начале сезона он забуксовал, а сейчас, мне кажется, подобран оптимальный состав. В целом ребята неплохо выглядят. Если они дальше продолжат в том же ритме и поймают свой темп, а где-то еще будет фартить, то вполне могут и зацепиться за высокие места.

Я думаю, вполне может повториться такая концовка, как в 2011 году. Не думаю, что тут сильно отличаются ситуации. Ты можешь несколько матчей подряд проиграть, а потом выдать победную серию и выиграть оставшиеся матчи. Эмоциональный момент тут тоже очень важен. Мне кажется, сейчас «Спартак» эмоционально, физически и по игре выглядит неплохо. Так что позитивно смотрю на дальнейшее выступление команды», — цитируют «Известия» Макеева.

В этом сезоне «Спартак» набрал 11 очков в 7 турах и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

34-летний Макеев с 2007 по 2017 год выступал за «Спартак». Он сыграл 202 матча за красно-белых, забил 4 гола и сделал 10 голевых передач.