Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев о работе ВАР: «Если ты видишь пенальти — возьми на себя ответственность»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о недовольстве работой ВАР в эпизоде с пенальти, назначенным в ворота команды в игре с «Рубином» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Хотелось бы сказать, честно говоря, про пенальти в наши ворота. Мы видели повтор, это все выглядит очень неубедительно. ВАР сегодня — Владимир Москалев, опытный арбитр. Если ты видишь, что там пенальти, то возьми на себя ответственность. Не надо звать судей к монитору. Получается, когда вы судей к монитору зовете, в 99 процентах случаев провоцируете на то, чтобы они поменяли свое решение. У Иванова была нормальная позиция, он был рядом. Но раз вы вызываете к монитору, [судьи] меняют свое решение. Вы опытные судьи, возьмите на себя. И тогда отвечайте перед всеми. Я думаю так. В том сезоне мы больше всех команд пострадали от решений ВАР. Сейчас ситуация повторяется», — сказал Биджиев в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.