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Судейство

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев о работе ВАР: «Если ты видишь пенальти — возьми на себя ответственность»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о недовольстве работой ВАР в эпизоде с пенальти, назначенным в ворота команды в игре с «Рубином» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Хотелось бы сказать, честно говоря, про пенальти в наши ворота. Мы видели повтор, это все выглядит очень неубедительно. ВАР сегодня — Владимир Москалев, опытный арбитр. Если ты видишь, что там пенальти, то возьми на себя ответственность. Не надо звать судей к монитору. Получается, когда вы судей к монитору зовете, в 99 процентах случаев провоцируете на то, чтобы они поменяли свое решение. У Иванова была нормальная позиция, он был рядом. Но раз вы вызываете к монитору, [судьи] меняют свое решение. Вы опытные судьи, возьмите на себя. И тогда отвечайте перед всеми. Я думаю так. В том сезоне мы больше всех команд пострадали от решений ВАР. Сейчас ситуация повторяется», — сказал Биджиев в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.

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Хасанби Биджиев
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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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