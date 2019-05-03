Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" в интервью "СЭ" рассказал, что его команда готовится к лидеру чемпионата как к любому другому сопернику и хочет показать свои лучшие качества.

– Команда выглядит нормально. Те, кто в строю, готовятся к матчу. Травмированные до конца не восстановились еще, тот же Гащенков, например. Что касается Родолфу, то он готовится в общей группе. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация, и завтра примем решение как по поводу его участия в матче, так и вообще по тем, кто выйдет на поле с первых минут.

– "Зенит" сейчас набрал ход, выиграл четыре матча подряд. Его реально остановить?

– Это нормальная ситуация для команды, которая идет на первом месте, имея солидный отрыв. У команды все больше уверенности в своих силах, когда цель, к которой нужно прийти, уже совсем близко. Футболисты мотивированы, но это ожидаемо и совершенно понятно. Но мы готовимся к "Зениту" как к любому другому сопернику и хотим показать свои лучшие качества. Что из этого выйдет – покажет игра. В последних матчах у нас тоже появилась неплохая организация игры, чувствуем себя достаточно уверенно. Разве только страдаем из-за нашего исполнительного мастерства.

– В частности, перед воротами в матче с "Динамо".

– И не только с "Динамо". С "Краснодаром" то же самое было. В таких матчах много моментов не бывает, один-два за игру, надо их реализовывать.

– Тем более, "Ахмат" не может забить "Зениту" в совокупности уже почти 300 минут игрового времени. Можно сказать, что это неудобный соперник для вашей команды?

– Так получилось, что последние 2-3 матча мы не пропускаем. Но это ни о чем не говорит. (Александр Рогулев)

"Слухи распускают доносчики и интриганы". Рахимов – о матче с "Зенитом" и своем будущем в "Ахмате"