Раков: «Приятно, что сравнивают с Сычевым. Постараюсь оправдать доверие»

Форвард «Локомотива» Вадим Раков отреагировал на комплименты в свой адрес.

— Насколько мешает то, что называют самым талантливым нападающим в «Локо» за несколько лет?

— Мне кажется, не мешает, а только придает уверенности. Как говорят мне мои близкие: работай, тренируйся и доказывай всем, что это так и есть, — приводит Sport24 слова Ракова.

— Приятно, что сравнивают с Сычевым?

— Конечно, очень приятно — это легенда «Локомотива». Постараюсь оправдать доверие и показывать только самый лучший футбол.

Раков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду железнодорожников он дебютировал в августе 2022 года. В прошлом сезоне 18-летний футболист провел 9 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.