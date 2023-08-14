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Сегодня, 19:45

Пономарев считает, что Захаряну рано уезжать в Европу

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Рановато ему уезжать, ему всего 20 лет. Он еще не окреп, не заматерел в динамовской команде. Ему бы еще два-три года поиграть здесь, вот тогда можно было бы переходить. Я боюсь, что он там потеряется. А может быть, наоборот, вырастет и спрогрессирует — черт его знает! У нас Чалов уехал в Швейцарию никакой, поиграл там за «Базель», никто на него там, в Европе, не обратил внимания, вернулся обратно и стал чувствовать себя намного лучше. Точно так же может случиться и с Захаряном, трансфер в «Реал Сосьедад» — это очень серьезно. В Испании ему придется еще больше работать, там от него будут требовать голов. Вот он пришел, и ему придется сразу проявлять себя. А если нет, то сядет на лавку и будет на голодном пайке», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/14/21071660.shtml?updated
Арсен Захарян
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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