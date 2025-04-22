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Сегодня, 14:21

Рахимов заявил, что боится возможного ухода Рожкова летом

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Рожкова.

— Вы говорили об интересе испанских клубов к Рожкову.

— За ним продолжают следить другие клубы.

— Не боитесь, что его заберут летом?

— Боюсь, — сказал Рахомов «СЭ».

Рожков в этом сезоне провел за «Рубин» 26 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
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Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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