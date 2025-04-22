Личка считает, что спад «Зенита» положительно влияет на чемпионат: «Отлично, что за чемпионство борются сразу 4 команды»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«О том, что «Зенит» уже не тот, говорили еще год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остается на поле. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку», — сказал Личка «СЭ».

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).