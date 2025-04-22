Российские клубы заработали почти 3 миллиона евро за участие игроков в турнирах сборных УЕФА

Стала известна сумма выплат российским клубам за участие игроков в турнирах сборных под эгидой УЕФА с 2020 по 2024 год.

Как сообщает пресс-служба организации, деньги на общую сумму 2,75 миллиона евро получили 23 команды из России.

Лидирует по количеству выплат «Спартак» (340 207 евро), второе место занимает «Локомотив» (318 253 ), третье — «Рубин» (245 073). «Зенит» заработал 223 199 евро.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.